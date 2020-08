Aerden Plaats richt nieuwe Waddenkamer in tijdens ‘lockdown’

‘We doen alles hier stap voor stap, ‘go with the flow’ ‘

Ook de Aerden Plaats moest in maart plots de deuren sluiten vanwege het coronavirus. Alle activiteiten vielen uit, exposities en optredens werd afgelast. Ook de agenda van kunstenaar Janny Vellinga, bestuurslid bij de Aerden Plaats, was in één klap weer leeg. Maar ze vond een nieuwe tijdsbesteding: Vellinga benutte de ‘lockdown’ om een deel van het cultureel centrum op Ouwe-Syl opnieuw in te richten. De voormalige consistorie in het pand is omgedoopt tot ‘Waddenkamer’, waar van alles te zien is over het Wad.

Door Gerard de Jong - In de schaduw van de vlindertuin zit een vrouw rustig een boek te lezen. Ze verblijft in het logement van de Witte Klok en kan de bloeiende tuin – waar het inderdaad wemelt van de vlinders – als haar eigen achtertuin gebruiken. Zo nu en dan komen er enkele toeristen langs in het cultureel centrum op Ouwe-Syl. Ze bekijken de exposities, maken een wandeling door de tuin en springen vervolgens weer op de fiets om het Bildt verder te verkennen.

Het is donderdag 13 augustus en bloedheet. Voorin de Aerden Plaats zorgt Kirsten Zwijnenburg voor koffie, thee of water voor de toeristen. Want die zijn er, ondanks de verschroeiende hitte, het druppelt de hele dag mooi door. Nu het centrum weer open is, komen er elke dag zo’n vijftig mensen op bezoek. Vakantiegangers uit hotels of van campings uit de buurt, fietstoeristen, gasten van de goed bezette logementen. “Maar ook de Ouwesylsters zelf. Er zijn er die wekelijks even een rondje maken door de vlindertuin,” constateert bestuurslid Janny Vellinga tevreden.

Centrum start weer op - Het loopt dus weer mooi door, in de Aerden Plaats. Langer dan andere publiekscentra hield het bezoekerscentrum de deuren na de lockdown nog even gesloten. “We waren langer dicht dan anderen, dat klopt. We moesten onze weg even vinden, hoe we ons het beste aan de nieuwe regels konden aanpassen. De Aerden Plaats is zoveel verschillende dingen: het is een museum, een informatiepunt voor toeristen, een expositieruimte, en horeca in één. Het was even zoeken naar de juiste balans. Maar dat is prima gelukt, blijkt nu. Toeristen weten ons prima te vinden, het gaat goed.”

Een paar weken geleden vond ook het eerste muziekoptreden sinds februari weer plaats, gitarist Eddie Mulder speelde voor zo’n 25 mensen in de vlindertuin. Op zondag 23 augustus komt Sido Martens langs. Vellinga: “Het is heel mooi dat dat weer kan. Iedereen had er ook duidelijk weer behoefte aan. In het centrum is voldoende ruimte, maar we rekenen uiteraard ook op de bezoekers om even te wachten totdat iemand gepasseerd is, zodat de anderhalve meter aangehouden kan worden.”

Waddenkamer - Janny Vellinga zelf heeft tijdens de lockdown juist veel tijd in de Aerden Plaats doorgebracht. De oude consistorie – een ruimte die voorheen gesloten was voor het publiek – is een nieuwe toevoeging aan het aanbod van het centrum geworden. Omgedoopt tot ‘Waddenkamer’, is het een themakamer geworden over de (Bildtse) Waddenkust en -zee.

“Het is een verhaal over de Wadden geworden,” vertelt Vellinga, “over wat je op het Wad allemaal ervaart: de rust en de ruimte, de scheepvaart, de planten en natuurlijk de dieren. Maar ook het plasticprobleem.”

“We zouden het eerst laten doen, maar dan ben je al snel duizenden euro’s kwijt. En bovendien is het veel leuker om het zelf te doen! Ik ben dol op de Wadden, breng er veel tijd fotograferend en schilderend door. En ik had wel inspiratie de afgelopen maanden. Zo heb ik workshops kijkkastje maken en zand en vette klei schilderen gedaan.”

Leuk voor kinderen - Er is van alles te zien in de Waddenkamer: van juttersbuit tot gedroogde en geïmpregneerde buitendijkse plantjes, schelpen, tekeningen van vogels en nog veel meer. “Er komen nog foto’s bij van de seizoenen op het Wad, gemaakt door Ouwesylster Bertus Dijkstra.”

De expositie is laagdrempelig geworden, en vooral ook leuk voor kinderen, door de kijkkastjes en vele spulletjes in vitrines. “Mijn dochter van 10 en zoon van 12 jaar hebben me geregeld van advies voorzien. Zij bekijken zo’n ruimte toch weer anders dan wij volwassenen.” De kamer kon door corona niet officieel geopend worden. “Dat lukte helaas niet. Maar nu dit in de Bildtse Post staat, is dat gewoon de opening!” De Waddenkamer heeft Vellinga ook geïnspireerd om met een nieuw boekje te komen, ‘Oertijd op het Wad’, met eigen foto’s en gedichten.

Het Bildt rond 1900 - De kamer met het fietsje van Gerrit ‘Klaine’ Keizer is ook aangevuld, en omgedoopt tot een kamer over het leven op het Bildt rond 1900. Thema’s die met voorwerpen en informatiekaarten worden uitgelicht zijn naast de beroemde kleine Ouwesylster o.a. Broedertrouw, emancipatie, de veerboot, posterijen, landbouw, armoede, onderwijs en emigratie.

En dan is er nog de voormalige winkel, die bij het centrum getrokken wordt. Nu nog het atelier van kunstenaar Peter Zondervan, maar als er genoeg middelen binnen zijn wordt daar het nieuwe archeologische steunpunt gevestigd. “De expositieruimte wordt zo ook groter, er komt een ruimte over de Tweede Wereldoorlog, streekproducten om te verkopen. Dat wordt heel mooi.”

Sint Jacobsvlinder - Voorlopig is het centrum vooral trots dat ze de coronacrisis doorstaan hebben en met de Waddenkamer weer iets nieuws te bieden hebben aan toeristen. “De Bilkerts beseffen het zelf misschien niet altijd, maar de vakantiegangers weten het Bildt en ons centrum goed te vinden. Dan is het mooi om af en toe wat nieuws te kunnen bieden. En kijk naar de vlindertuin, die heeft er nog nooit zo mooi bijgestaan! Het aantal vlinders viel wat tegen, maar de bijen en hommels doen het heel goed, ze zijn met veel en erg gevarieerd. Dit jaar zagen we voor het eerst een Sint Jacobsvlinder, onze mascotte! We doen alles op z’n tijd hier, stap voor stap, ‘go with the flow’. En niet alles tegelijk. Je moet ook wat ambitie overhouden, toch?”

Janny Vellinga, bestuurslid bij de Aerden Plaats