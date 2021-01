Veel Nieuwjaarsstunts gingen dit jaar vanwege corona niet door, maar Nij Altoenae heeft een traditie hoog te houden en is niet voor één gat te vangen. Het dorp werd op Nieuwjaarsdag door slagbomen bewaakt: je was er welkom als je “gevaccineerd of kerkganger” was, zo viel met een knipoog te lezen. De straten van het dorp waren omgevormd tot covid-19 teststraten.