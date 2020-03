Werk aan N393 tussen St.-Anna en St.-Jacob

Provincie Fryslân heeft voor eind april en begin mei groot onderhoud gepland aan de N393, de provinciale weg tussen St.-Annaparochie en St.-Jacobiparochie.

De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag asfalt. Van dinsdag 28 april t/m 1 mei is het stuk tussen St.-Anna en St.-Jacob afgesloten voor doorgaand verkeer.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N383 en de A31. Op zaterdag 2 mei is de weg weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn dan nog niet helemaal afgerond, maar het verkeer heeft er dan geen last meer van, zo verzekert de provincie.

Openbaar vervoer

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij alternatieve haltes. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden kan contact opnemen met Jan Wilkens via provincie@fryslan.frl of 058-2925925 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.