Zorgen om jeugdoverlast in het dorp

Werkgroep aan de slag met herinrichting plantsoen St.-Anna

Plaatselijk Belang St.-Anne presenteerde donderdag in een online-bijeenkomst enkele ideeën over hoe het plantsoen achter het voormalige gemeentehuis eruit zou kunnen komen te zien. Anneke van der Ploeg en Erwin Schaap van Plaatselijk Belang benadrukten dat het men nog in de planfase zit. Een werkgroep zal verder invulling moeten geven aan het nieuwe park. Of er weer een vijver in komt, is nog maar de vraag.

Door Gerard de Jong - Dode eendjes, een vuile vijver, overlast: er waren veel klachten over het huidige park, dat in 2008 werd ingericht, naar een ontwerp van architect Nico Kloppenborg. Plaatselijk Belang St.-Anne heeft de handschoen opgepakt om er iets aan te doen: er komt een nieuwe inrichting.

Paula Vos de Wael van Bureau Donker liet de ruim twintig aanwezigen vier zogenaamde ‘moodboards’ zien: thematische indrukken van hoe het park eruit zou kunnen zien. Kunnen, want ook na donderdag liggen alle opties nog op tafel. Plaatselijk Belang heeft een werkgroep in het leven geroepen om verder met de herinrichting aan de slag te gaan.

Vijver is gevaarlijk - Tijdens deze eerste inventarisatie viel vooral een Engelse tuin (“ronde vormen, bloeiende accenten, biodivers en met geur- en kleurbeleving”) in de smaak. Over een vijver waren de meeste mensen minder te spreken, gezien de ervaringen van de voorgaande jaren. Het probleem is volgens Bouwina Sloots van gemeente Waadhoeke dat de waterpartij kunstmatig is (van plastic/beton) en niet is aangesloten op een natuurlijk watersysteem. “Er is geen doorstroming, en dan wordt het snel smerig.”

Lyze Feitsma van Impuls Fysiotherapie kijkt uit op de vijver, en wees op het gevaar voor kinderen. “D’r speule ’n prot kines en fanút ôns praktyk sien ik dat en hou ik myn hart wel ’s fast. Forig jaar hewwe wij d’r nag twee kines útfist. ’t Is gefaarlik.”

Jan Keizer wees op het rustgevende effect van water. Ook pleitte hij voor een meer historische blik op het park. “Wij motte metnimme hoe’t ’t d’r froeger útsâg.”

Overlast - Meerdere dorpsbewoners gaven aan overlast te ervaren. Ali Bronger: “At d’r al tefeul moetingsplakken in komme, bin ik bang dat d’r nag meer fernielings pleegd worre. En d’r wort al soa’n soad fernield op ’t dorp.” En volgens omwonende Roelof Santing wordt er met regelmaat in drugs gehandeld in het park. “Dat moeten we proberen tegen te gaan.” Cees Krottje bracht daar tegenin dat, als je rekening moet houden met vernielzuchtige jeugd, je helemaal geen park meer kunt ontwerpen.

Anneke van der Ploeg van Plaatselijk Belang erkende het probleem van vandaliserende jeugd. “Dat staat hoog bij ons op de agenda, het is echt een probleem. We hebben er contact met de politie over. Het is een van de redenen waarom de pannakooi bij de ijsbaan binnenkort ook weggaat.”

‘Vaart maken’ - Om van de verschillende ideeën tot een ontwerp te komen, roept Plaatselijk Belang een werkgroep in het leven. De eerste werkgroepleden gaven zich donderdag al op. Van der Ploeg: “Alles staat of valt bij een goed plan, maar dat goede plan moet er nu wel snel komen. In de zomer willen we een plan maken, daarna gaan we fondsen aanschrijven. Er is geen zak geld beschikbaar. Uiterlijk in het voorjaar van 2022 willen we aan de slag. Langer dan dat zal het echt niet moeten duren”

Wie zich wil aanmelden voor de werkgroep kan een mailtje sturen naar info@pbstanne.nl.