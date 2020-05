Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester?

Piter Murk de Groot uit Tzum was de eerste kinderburgemeester van Waadhoeke. Hij deed het fantastisch en hij heeft zelf een hele leuke tijd gehad. Maar aan alles komt een eind en voor het schooljaar 2020/2021 is de gemeente op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Iedereen uit groep 7 of 8 kan zich aanmelden!

Piter Murk de Groot

De voorwaarden: je woont in de gemeente Waadhoeke en zit voor het schooljaar 2020/2021 in groep 7/8; je vindt het leuk om in de belangstelling te staan en durft voor groepen te spreken; je bent enthousiast en wil opkomen voor de belangen van kinderen in onze gemeente.

Wat moet je doen?

Maak een korte video van jezelf, en vertel waarom jij geschikt bent als kinderburgemeester van Waadhoeke.

Stuur deze video naar: kinderburgemeester@waadhoeke.nl. Doe dit vóór 1 juni aanstaande!

Als de gemeente de video heeft gekregen krijg je een berichtje terug. Later hoor je of de gemeente je uitnodigt voor een persoonlijke presentatie.