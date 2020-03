‘Wij hewwe de hannen an ’t bêd norig’

Ook bij Zorgcentrum het Bildt is het alle hens aan dek. Sinds eind vorige week komt het corona crisisteam elke dag bijeen. Directeur Atsy Tadema-Postma: “Wij hewwe alle aktiviteiten ôfbloezen en de maatregels om ’t firus in te dammen útbraid. De foordeur is dicht, om de simpele reden dat d’r mînsen binne die’t alles an hur leers lappe en de hannen niet eens wasse. Wij motte ’t beheersber sien te houwen. Wij hewwe met ’n kwetsbere groep te maken.”

Mededelingen op de gesloten voordeur van Beuckelaer in St.-Anna. (foto: Jan Bonefaas)

Het zorgcentrum heeft de afgelopen jaren wel wat kunnen “oefenen”. “Fleden jaar hewwe wij ’t Noro-firus flink te pakken had. Wij hewwe te maken had met de MRSA-baktery, met de legionella- en salmonellabaktery... Wij binne wel wat wonnen, dus, om gau op higiêne in te setten. Soa’t ’t nou staat hewwe wij ’t reedlik op order.”

Blijft het feit dat thuisblijven er voor personeel van Zorgcentrum het Bildt niet bij is. “’t Adfys is thúsblive at je klachten hewwe soa as hoeste, snottere of koorts. Ons personeel werkt al deur, ok at d’r een snotterig is. Alleen in kombinasy met koorts mot een thúsblive. Wij hewwe de hannen an ’t bêd al norig.”

Bezoek aan bewoners van Beuckelaer en Nij Bethanië mag maar beperkt langskomen. “Gyn groepen en gyn kines ônder de fijf jaar. En de maaltydbesorging gaat al deur, maar sont dînsdeg is ’t restaurant foor sorgpashouwers en mînsen bútten Beuckelaer niet meer toeganklik.”

Vol lof is Tadema over haar personeel. “Se pakke ’t fantastys op en komme sels met kreätive oplossings. Tot nou toe kinne de metwerkers ok komme. Maar ’t sou al weze kinne dat wij ’t dagsintrum in Nije Fenne opaise motte om ’n noadopfang foor de kines fan ôns aigen personeel in te richten. ’t Is niet leuk, maar se blive d’r niet om weg.”

Tadema is aan haar laatste weken bezig. Maandag werd bekend gemaakt dat Ageeth Visser haar zal opvolgen. “Soa kort foor myn pînsjoen komt de hele dieretún nag even foorbij. D’r is alle dagen overleg en de foorlichting deur de GGD en ’t ministery is prima mot ik sêge. En de beweuners hewwe begryp foor de maatregels. Wij gaan d’r plat foor.”

Belangrijke internetadressen:

• Gemeente: www.waadhoeke.nl/coronavirus/

• GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/

• RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19