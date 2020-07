‘Winkelsintrum St.-Jabik’ krijgt er speelgoedwinkel bij

Door de coronacrisis raakten Nico en Hiltje Ormeling hun winkelnering kwijt: nu alle streekmarkten en braderieën afgelast zijn, stond hun kraam met speelgoed thuis. Ze gingen echter niet bij de pakken neer zitten en maakten van de nood een deugd. Donderdag opent aan de Kadal 33 in St.-Jacob hun gloednieuwe zaak Nico’s Speelgoed. In het gebouw bij de benzinepomp, dat meer en meer het winkelcentrum van St.-Jacob wordt.

Hiltje en Nico Ormeling in hun nieuwe zaak aan de Kadal. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - Als er één iemand blij is met de komst van Nico’s Speelgoed, dan is het Rennie Steensma wel. Zij zit sinds vorig jaar in hetzelfde pand, met haar Bildtse winkel Aigenarigheden. “Foor mij is ’t prachtig fansels, nou sit ik hier niet meer alleen,” zegt Rennie. En er komt meer in het gebouw dat vroeger de supermarkt van het dorp was. “Over ’n tiidsy sille wij hier ok produkten fan de Molkerei ferkope. En d’r komme flaisprodukten fan Natuurslagerij Bijlsma út St.-Anne, in ’n koeling. De krakeneutwurst waar hier al te krijen, maar soa groeit ’t starigan mooi feerder.”

Hiltje en Nico raakten door de coronacrisis hun werk en inkomsten kwijt. “Wij ferwachte dut jaar gyn markten meer,” vertelt Nico. “Normaal gaan wij fan maart ôf elk weekeand d’r op út. In de seumer is dat meerdere keren in de week, op markten, braderies en soa. Wij hewwe ’t in april even probeerd deur de speulgoedkraam dan maar an huus te openen. De buren kochten wel ’s wat, maar dat waar niet genog!” zegt Nico lachend.

“’n Aigen saak leek ôns de beste oplossing, maar dan al dicht in de buurt,” vertelt Hiltje. “Wij hewwe even in St.-Anne keken, maar doe kwam Rennie, ôns rêdende ingel! ‘Werom komme jim niet bij mij an de Kadal?’ saai se. Soa said, soa daan. Hier waar alles ok al foornander: de floer, ’t plafon, d’r hoefde hest niks an te gebeuren.”

Nico en Hiltje hebben een specifiek aanbod van speelgoed, zeggen ze. “Wij biede krekt wat âns as anderen. Soa hewwe wij hest gyn Lego of Playmobil, maar al Transformers, dat loopt heel goed. Wij hewwe ‘n soad speulgoed dat op batterijen werkt. Goenent worre d’r gek fan, maar d’r is ’n prot fraag na! Krekt as búttenspeulgoed. En fansels ok puzzels, die binne nou heel populêr.”

Ook Rennie moest haar zaak in maart en april sluiten. “Fan 1 maai ôf bin ik weer open. En ’t begint weer te lopen. Mînsen hewwe meer behoefte an strúnwinkeltsys, dink ik. Even ’n praatsy, ’n bakky koffy. Gewoan, d’r even út.”

De kracht ligt in het collectief, denken de drie. Daarnaast heeft Rennie ook producten van derden in de zaak. Rennie: “D’r binne hyltyd meer die’t frage at d’r hier nag rúmte is, en soafeul is d’r niet meer. Wij presintere ôns as een, dat is de kracht. AT ’t mot passe wy op nanders saak. En ’t is hier rúm, wij kinne ôns goed an de koronaregels houwe.”