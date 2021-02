En doe waar ’t aindlik soafeer: de redens konnen út ’t fet en ’n paar dagen lang kon d’r op en om ’t Bildt folop reden worre. Even waar ’t as beston korona niet. Sij die’t an de kant bleven fergaapten hur an de mooie plaatsys. In de Bildtse Post fan woensdeg 17 febrewary feul meer. Op de foto, maakt deur Jan Keizer, de iisbaan fan St.-Anne.