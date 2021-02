Winterpret en dan weer op naar school

De komst van een pak sneeuw was al door het KNMI aangekondigd, er werd zelfs code rood voor heel Nederland afgegeven. Het dik pak sneeuw bleef op ‘t Bildt uit, echter de harde noordoostenwind veroorzaakte afgelopen zondag een gevoelsfactor van 10 graden onder nul.

Kinderen op Ouwe-Syl genieten met volle teugen van het winters ‘pypglijden’. Foto Bertus Dijkstra

De snijdende kou weerhoudt de Sylster jeugd er niet van om van de eerste serieuze winterse sneeuw te genieten. Het kleine laagje (stuif)sneeuw dat zich vormt, veroorzaakt vanaf de hoger gelegen dijk een ideale glijbaan naar de beneden gelegen Leijsterstreek.

Net als op Ouwe-Syl is de zeedijk boven Nije-Syl ook een natuurlijke glijbaan. Op de slee, op een met schuimrubber gevulde afvalzak, liggend op rug of buik, of gewoon staand naar beneden, als het maar glijdt. Het brengt, daags voordat de basiskinderen weer op school moeten verschijnen, het nodige wintervertier. Wanneer de weersvoorspellingen uitkomen, dan krijgt de winterpret komende week - na schooltijd - vast en zeker een vervolg op de ijsbaan.