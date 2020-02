World Servants verrassen bewoners Parrebeam met Afrikaanse maaltijd

Afgelopen zaterdag, 22 februari, heeft de actiegroep World Servants St.-Annaparochie/Nij Altoenae voor de bewoners van NBS De Parrebeam in St.-Anna een Afrikaanse maaltijd gekookt. Om 10.30 uur kwamen de jongelui een voor een binnen lopen. Afgelopen donderdag waren de boodschappen al gedaan.

De taken werden tussen de 10 jongeren verdeeld. En zo werd er begonnen met het klaarmaken van de soep, groenten en fruit e.d. Anderen kleedden de huiskamer en eettafels feestelijk aan. Op het menu stond: Tomatensoep, Boboti en rijstepap.

Het was heel gezellig en ook bleven sommige bewoners na de koffie zitten om de bezigheden van de rondlopende jongelui met een lach te aanschouwen. Het was een vrolijke drukte. Soms werd even advies ingewonnen of gevraagd naar waar men bepaalde dingen kon vinden maar de keuken was deze ochtend voor de jongelui.

Halverwege kwam ook de leiding van de regionale World Servants-groep even binnen die toevallig deze dag ook een kennismaking had georganiseerd met de leiding van de groep St.-Anne/Nij Altoenae. Zo konden ze ook kennismaken met de jongeren waarmee zij in juli naar Zambia gaan. Daar gaat deze groep helpen met het bouwen van scholen.

Het was wel even wennen om voor zo’n grote groep te koken maar de planning was prima. Om 12.00 uur kon iedereen aanschuiven. Ook tijdens de maaltijd was het gezellig. De bewoners genoten om samen met de jongelui te eten (en sommige vrouwelijke bewoners waren “gecharmeerd” van de leuke jongens in de groep…). Men moest wel wat wennen aan de Boboti maar toen er daarna warme rijstepap met kaneelsuiker op tafel kwam was iedereen het er over eens: Dit kon wel eens vaker.

Familie Oevering, personeel en de bewoners bedanken de actiegroep voor het leuke samenzijn en de lekkere maaltijd, en wensen ze alvast veel succes in Zambia.