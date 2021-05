Zeldzame lammergier zweeft boven het Bildt

Een bijzondere verschijning vorige weekend op het Bildt: een grote lammergier zweefde door de blauwe lucht boven de Bildtdijken. De zeldzame roofvogel verblijft normaal vooral bij Corsica, Kreta en in Azië, maar wordt hier niet vaak waargenomen.

(foto: Seke Zijlstra-Brouwer)

Het nieuws verspreidde zich razendsnel onder vogelaars, die van heinde en ver naar de Oudebildtdijk kwamen om het machtige dier op de foto te zetten.

Seke Zijlstra-Brouwer kon het spektakel gewoon van bij haar huis aan de Ouwe-Dyk bekijken, en maakte deze mooie foto’s: “Wat een beleving, en wat een drukte ineens op het Bildt, zo bijzonder!” Of het dezelfde is, is niet te zeggen, maar enkele dagen later werd ook bij de Lemelerberg (nabij Ommen) een lammergier gespot.

(foto: Seke Zijlstra-Brouwer)