Zwaar vuurwerk beschadigt woning Froubuurt

Op vrijdag 17 januari is bij een woning aan de Netaris Brungerstraat in Vrouwenparochie zwaar vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid.

Het vuurwerk - dat tussen 22.40 en 22.50 uur naar binnen werd gegooid - heeft een binnen- en buitendeur vernield, zo laat de politie weten.

De politie is op zoek naar getuigen of informatie over de vernieling, via tel. 0900-8844.