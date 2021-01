‘Zwarte Haan’-trein Arriva houdt Nederlandse naam

Vervoerder Arriva organiseerde eind vorig jaar een wedstrijd: iedereen kon een naam aandragen voor een van de achttien nieuwe treinen. Diverse mensen stuurden de naam ‘Zwarte Haan’ in en deze werd ook uitverkozen. Een poging van Bildts Aigene om de treinnaam in het Bildts te schrijven (‘Swarte Haan’) is door Arriva afgewezen.

Nadat bekend werd dat ‘Zwarte Haan’ uitgekozen was als één van de namen - de onlangs overleden Joop Mulder was een warm pleitbezorger van het Bildtse gehucht als treinnaam - gingen enkele stemmen op om de naam dan wel in het Bildts op de trein te zetten. Onder andere raadslid Leendert Ferwerda kaartte dit aan bij Bildts Aigene.

De stichting speelde het verzoek door aan Arriva, maar die heeft Bildts Aigene laten weten vast te zullen houden aan de Nederlandse naam. “De jury heeft goed over de namen nagedacht en ook de optie met een ‘s’ is langsgekomen. Er is bewust voor gekozen om toch Zwarte Haan te gebruiken,” zo liet de klantenservice weten. “Spitig genog houwe se de Nederlânse naam an fan Swarte Haan,” aldus Jan de Groot van Bildts Aigene.