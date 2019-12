Henk de Jong inspireert op 10-jarig jubileum Van Loon Bedrijfsadvies

Van Loon Bedrijfsadvies vierde dinsdag 12 november het 10-jarig bestaan. Niet in het eigen onderkomen, het voormalige bankgebouw aan de Statenweg in St.-Annaparochie, maar aan de overkant, in de kantine van sportcomplex De Waaie. Een passende locatie voor de jubileumviering van het bedrijf van Siebe van Loon en Yda van den Berg. Hoofdgast was Henk de Jong, de trainer van trotse koploper Cambuur. Sport en ondernemen, ze zijn nauw aan elkaar verwant.

Geert van Tuinen en Henk de Jong. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong

“Ja… Dat ligt wel een beetje gevoelig,” zegt Yda van den Berg lachend, gevraagd naar waarom ze de Cambuur-trainer hebben uitgenodigd voor hun feestje. “Siebe en ik wonen zelf in Heerenveen natuurlijk! Maar, om met Henk de Jong te spreken, rivaliteit is machtig mooi. Het brengt alle partijen naar grotere hoogtes. En ik durf wel te zeggen dat ons kantoor overwegend Cambuur-gezind is.”

In een bomvolle sportkantine vierde Van Loon Bedrijfsadvies het 10-jarig bestaan. Klanten en ondernemers uit de regio waren uitgenodigd om er bij te zijn. Van den Berg: “We wilden het juist samen vieren, met de klanten en met de regio. Dat is denk ik heel goed geslaagd, de avond had het effect dat we beoogd hadden. Teun de Jong vertelde over kaatsvereniging Drie Spul is Ut. We zijn zelf sponsor van de kaatsvereniging, vooral Siebe heeft daar echt hart voor. Geert van Tuinen vertelde smakelijk verhalen uit de kaatswereld. En de hoofdgast was Henk de Jong. Iedereen luisterde geboeid naar hem. De Jong zei zelf na afloop ook: ‘Het was muisstil!’. Dat was in dit geval een compliment. Henk de Jong is als geen ander in staat om een parallel tussen topsport en ondernemerschap te trekken. Daar was het ons om te doen.”

Van Loon Bedrijfsadvies begon in 2009. Siebe van Loon had er toen één werknemer bij. Dat werden er al snel twee, en het bedrijf groeide daarna alleen maar door. In 2014 betrok het bedrijf het pand van de Bildtse Bank/Friesland Bank aan de Statenweg. Voor de ontwikkeling en de groei van het bedrijf een belangrijke stap. “De crisis was voorbij, en met ons nieuwe pand werden we echt zichtbaar, en beter bereikbaar. Het is daarna snel gegaan,” aldus Van den Berg.

Inmiddels werken er acht mensen bij Van Loon. Yda en Siebe hebben het vak zien veranderen, sinds 2009. “De beroepsgroep is nog steeds cijfermatig ingericht, maar het gaat steeds meer om dienstverlening, om het adviseurschap. Dat past heel goed bij ons. Het persoonlijk contact met de klanten is voor ons heel belangrijk. We willen niet alles digitaal doen, ook al zou dat wel kunnen. De ondernemer moet centraal staan. Want het gaat om de plannen van de ondernemer, voorbij de cijfers: wat wil je in de toekomst? Wil je je bedrijf overdragen, of verkopen? Dat zijn de belangrijkste vragen, en daar willen we samen met de ondernemer het meest passende antwoord op geven.”

Van Loon Bedrijfsadvies is in hun tien jaar gegroeid als kool. Heel mooi, maar groei is niet heilig, zegt Van den Berg. “We groeien, maar doen dat niet om maar groter te worden. Niet als dat ten koste gaat van waar wij voor staan, wat wij willen leveren. Nauw contact met onze klanten en persoonlijk advies op maat. Zo willen we ook de komende tien jaar in!”

Geert van Tuinen, Yda van den Berg, Henk de Jong en Siebe van Loon. (foto: Jan Bonefaas)