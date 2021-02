'Kies je uitvaartbegeleider via Bovenverwachting Uitvaarten'

Dieuwke Sinnema, uitvaartbegeleider uit Nij Altoenae, is aangesloten bij het nieuwe platform Bovenverwachting Uitvaarten. Het is een vindplaats voor zelfstandig uitvaartbegeleiders in Noord Nederland. Volgens haar doen zelfstandige uitvaartbegeleiders er goed aan om zich samen te profileren. Omdat wat zij bieden aan mensen die uitvaartbegeleiding nodig hebben, echt bijzonder is.

De meeste mensen weten niet dat je zelf mag kiezen wie de uitvaart gaat begeleiden, ongeacht -of en- waar u verzekerd bent. Kiest u voor een zelfstandige uitvaartbegeleider? Dan krijgt u meer aandacht, tijd en flexibiliteit, vaak ook nog voor minder geld. Dat is goed om te weten. Want als er een naaste komt te overlijden, moet er plotseling veel geregeld worden. Tal van keuzes passeren de revue en dat begint dus al met de keuze voor de uitvaartbegeleider.

Vindplaats zelfstandige uitvaartbegeleiders

Toch is het niet altijd makkelijk om een zelfstandig uitvaartbegeleider te vinden. De één adverteert hier de ander daar. En zowel in de krant als online hebben de grote organisaties meer budget voor zichtbaarheid.

Daarom is Bovenverwachting Uitvaarten opgericht. Dit zijn allemaal hart-gedreven, ervaren, lokale uitvaartbegeleiders, die de moed hebben om zich samen te profileren want: “Wij vinden belangrijk dat de mensen zélf kiezen.”

Kies zelf wie bij u past

Het maakt immers veel uit wie er bij u aan de keukentafel aanschuift. Als er een klik is tussen u, de uitvaartbegeleider en uw familie, dan helpt dat enorm bij het vormgeven van persoonlijk passend afscheid. De aangesloten uitvaartbegeleiders vindt u op de website: www.bovenverwachting-uitvaarten.nl. Per provincie staan daar ‘visitekaartjes' van de uitvaartbegeleiders. Met één muisklik gaat u door naar de website van de uitvaartbegeleider die u aanspreekt.

Desgewenst kunt u ook bij leven een keer afspreken. Dat kost niets en geeft rust in het achterhoofd, biedt nabestaanden een leidraad en maakt ruimte in de week van het afscheid. Natuurlijk gunnen wij u nog een lang en gelukkig leven maar het is prettig om te weten wie er komt, als het zover is.