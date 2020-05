Ut Streekie opent vestiging in St.-Anna

Grote acts of speciale gasten kunnen vanwege de coronamaatregelen niet uitgenodigd worden, maar ze beloven er een feestelijk openingsweekend van te maken: Renuka en Hisse Brouwer openen op 4 juni in St.-Annaparochie hun tweede Ut Streekie winkel, in het pand waar ook ’t Bildts Boetiky en Mariska’s Flower Art & Design zitten.

Ut Streekie begon in 2019 in Leeuwarden. De winkel zit aan het Oldehoofsterkerkhof en heeft veel aanloop van toeristen. Ze verkopen o.a. Friese souvenirs, likeuren, speciaalbier en cadeaupakketten. Op 4 juni openen ze een tweede Ut Streekie, in St.-Anna.

Renuka Brouwer: “Deur de koronakrisis binne de toeristen d’r even niet in Luwt. In St.-Anne mikke wij niet inkeld op toeristen. Wij biede produkten an die’t op ’t Bildt feerder niet te krijen binne. Soa hewwe wij hondert spesjaalbieren in ’t assortimint. Die kinne de Bilkerts nou aansen ok bij ôns in St.-Anne krije.”

Samenwerking

Wat Brouwer - opgegroeid op het Bildt - over de streep trok was de samenwerking met de twee andere huurders van het pand aan de Van Harenstraat: ’t Bildts Boetiky en Mariska’s Flower Art & Design. “Foor Moederdag had ik Mariska benaderd: ‘Kinne wij niet tegaar wat arigs doen, ’n blomstik met wat lekkers d’rbij?’ Dat liep hartstikke goed. Doe hoorde ik dat se nag rúmte ter beskikking hadden in ’t pand. Soa begon ’t bâltsy te rôlen.”

De nadruk zal wat minder komen te liggen op souvenirs – al zijn die ook te krijgen – en meer op eten, drinken, en cadeaus. Ze zijn nog in gesprek over het vestigen van een VVV of Toeristisch Informatie Punt in de zaak. “St.-Anne kin ok wel weer wat leven in de brouwerij brúkke en wij dinke dat wij der ôns steentsy an bijdrage kinne,” aldus Renuka.

Openingsfeest

De winkel gaat eerst open op donderdag, vrijdag en zaterdag, met het openingsweekend van donderdag 4 t/m zaterdag 6 juni. “Drie dagen lang is ’t feest in ’t pand. Niet alleen bij ôns, ok bij de ândere twee ondernimmers. Fanwege de koronamaatregels kinne wij niet ’n megagroat feest geve, maar dos fiere wij dat wij open gaan, fansels. De saak wort fersierd, d’r binne anbiedings, spesjale kortings en proeverijen. Op de saterdegs komt Arjen van der Feen (de man van Manuela van ’t Bildts Boetiky, red.) te singen. ’t Wort hoe dan ok ’n mooi openingsweekeand!”



Kijk voor informatie over Ut Streekie op facebook.